18 Haziran 2022, Cumartesi
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Rusya Ukrayna savaşı Avrupa'da gıda krizini körükledi! Bu yaz en kötüsü yaşanacak
Rusya Ukrayna savaşının körüklediği küresel gıda krizi giderek büyüyor. Avrupa'da başta un ve ayçiçeği yağı olmak üzere temel gıda ürünlerinde yaşanan fiyat artışları ve bazı ürünlerdeki tedarik sıkıntısı tüketiciler için endişe kaynağı olmaya devam ederken, gıda enflasyonunun bu yaz zirveyi göreceği konuşuluyor. Yaşam maliyetini zorlaştıran bir diğer etken de enerji kısıtlaması olurken, Rusya'dan gelen doğal gazın kesileceği endişesi de artıyor.