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Rusya Savunma Bakanı Şoygu Wagner krizi ile ilgili ilk kez konuştu

A Haber
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Giriş: 04.07.2023 09:48
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Wagner isyanıyla ilgili ilk kez konuştu. Şoygu, "Bu isyan askeri birliklerin operasyonlarını etkilemedi. İsyan ülkedeki durumu istikrarsızlaştırma girişimiydi." ifadelerini kullandı. Konuya ilişkin diğer detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.
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