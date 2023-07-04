04 Temmuz 2023, Salı
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Rusya Savunma Bakanı Şoygu Wagner krizi ile ilgili ilk kez konuştu
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Wagner isyanıyla ilgili ilk kez konuştu. Şoygu, "Bu isyan askeri birliklerin operasyonlarını etkilemedi. İsyan ülkedeki durumu istikrarsızlaştırma girişimiydi." ifadelerini kullandı. Konuya ilişkin diğer detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.