06 Mayıs 2025, Salı
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Rusya lideri Putin’in belgeseli yayımlandı! Torunları ile randevulu görüşme
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında bir belgesel yayımlandı. Putin'in 25 yıllık iktidarındaki önemli olaylar, Putin'in özel hayatı gibi konular belgeselde yer alıyor. Ayrıca Putin'in 3 yıldır Kremlin sarayında uyuduğu, özel hayatına dair detaylar da dikkat çeken bilgiler arasında.