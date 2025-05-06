06 Mayıs 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları Rusya lideri Putin’in belgeseli yayımlandı! Torunları ile randevulu görüşme
Rusya lideri Putin’in belgeseli yayımlandı! Torunları ile randevulu görüşme

Rusya lideri Putin’in belgeseli yayımlandı! Torunları ile randevulu görüşme

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.05.2025 11:14
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında bir belgesel yayımlandı. Putin'in 25 yıllık iktidarındaki önemli olaylar, Putin'in özel hayatı gibi konular belgeselde yer alıyor. Ayrıca Putin'in 3 yıldır Kremlin sarayında uyuduğu, özel hayatına dair detaylar da dikkat çeken bilgiler arasında.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Rusya lideri Putin’in belgeseli yayımlandı! Torunları ile randevulu görüşme
Trump Alcatraz’ı yeniden açacak!
Trump Alcatraz’ı yeniden açacak!
Rusya lideri Putin’in belgeseli yayımlandı!
Rusya lideri Putin’in belgeseli yayımlandı!
Dağıstan’da polise silahlı saldırı!
Dağıstan'da polise silahlı saldırı!
İsrail savaş uçakları Yemen’i vurdu!
İsrail savaş uçakları Yemen’i vurdu!
Devlet başkanına ayakkabılı saldırı!
Devlet başkanına ayakkabılı saldırı!
İsrail askerleri Gazze’de bir binayı havayı uçurdu
İsrail askerleri Gazze’de bir binayı havayı uçurdu
İsrail’in Gazze’de yeni işgal planı!
İsrail’in Gazze’de yeni işgal planı!
Elon Musk’ın artık bir şehir var!
Elon Musk'ın artık bir şehir var!
Binlerce galaksi tek karede
Binlerce galaksi tek karede
Suriye Cumhurbaşkanı basketbol oynadı
Suriye Cumhurbaşkanı basketbol oynadı
Tom Barrack Ankara’ya geldi
Tom Barrack Ankara’ya geldi
Tahran İsrail’e misilleme yapacak mı?
Tahran İsrail'e misilleme yapacak mı?
Daha Fazla Video Göster