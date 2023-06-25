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Rusya İdlib'i vurdu: 11 ölü

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Giriş: 25.06.2023 14:03
Rus savaş uçakları, İdlib'in Cisir Eş Şugur ilçe merkezindeki sebze haline hava saldırısı düzenledi. İlk belirlemelere göre 11 sivil öldü, 30 sivil yaralandı.
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