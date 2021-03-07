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Rusya ekonomisine Sputnik V dopingi! Silah satışından iki kat daha fazla...

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Giriş: 07.03.2021 08:38
Güncelleme:07.03.2021 08:42
Aşı çalışmalarına öncülük ederek yüksek kazanç sağlayan ülkelerden biri de Rusya. İki yerli üretim koronavirüs aşısına kullanım onayı verilen ülkede, bu yıl aşı satışından elde edilecek gelirin silah satışından elde edilenden fazla getiri sağlayacağı öngörülüyor. Detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.

Aşı çalışmalarına öncülük ederek yüksek kazanç sağlayan ülkelerden biri de Rusya. İki yerli üretim koronavirüs aşısına kullanım onayı verilen ülkede, bu yıl aşı satışından elde edilecek gelirin silah satışından elde edilenden fazla getiri sağlayacağı öngörülüyor. Detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.

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