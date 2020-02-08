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08.02.2020

Rus milletvekili helikopter kazasında öldü

Rusya’ya bağlı Tataristan’da düşen helikopterde bulunan Rus milletvekili Ayrat Khairullin hayatını kaybetti. Helikopter kazasıyla ilgili soruşturma başlatılırken kazanın kötü hava koşulları nedeniyle gerçekleştiği tahmin ediliyor.

Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde Laishevo bölgesi üzerinde Vostok Trans isimli havacılık şirketine ait Bell 406 tipi helikopter düştü.

Rusya Parlamentosu milletvekili Ayrat Khairullin, pilot ve yardımcı pilotun bulunduğu helikopterden sinyal alınamaması üzerine Rusya Acil Durumlar Bakanlığı harekete geçti. Gece saatlerine doğru yaşanan kazada helikopterin yeri tespit edildi. Pilot ve yardımcısı helikopterden ağır yaralı olarak çıkarılarak hastaneye sevk edildi. Helikopterde bulunan Rus milletvekili Ayrat Khairullin'in ise helikopter enkazından cesedi çıkarıldı.

Yaşanan kazanın ardından milletvekilinin ölmesi ülkede şok etkisi oluştururken birçok milletvekilinin ve hükümet kabinesinden bakanların kazanın yaşandığı bölgeye gittiği açıklandı. Helikopter kazasının nedeni ile ilgili soruşturma başlatılırken kazanın kötü hava koşulları nedeniyle gerçekleştiği tahmin ediliyor.

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