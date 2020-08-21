Rus generalin öldüğü saldırının video görüntüleri ortaya çıktı

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından geçtiğimiz hafta içerisinde yapılan açıklamada, Suriye'de Rus askeri konvoyunun geçişi sırasında el yapımı bir patlayıcının infilak etmesi sonucu bir Rus tümgeneralin hayatını kaybettiği ve 2 askerin yaralandığı duyurulmuştu. Deyr ez Zor kentinin doğusundaki Miyadin bölgesinde meydana gelen patlamanın görüntüleri ortaya çıktı.