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Rus generalin öldüğü saldırının video görüntüleri ortaya çıktı

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Giriş: 21.08.2020 18:52
Güncelleme:21.08.2020 18:53
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından geçtiğimiz hafta içerisinde yapılan açıklamada, Suriye'de Rus askeri konvoyunun geçişi sırasında el yapımı bir patlayıcının infilak etmesi sonucu bir Rus tümgeneralin hayatını kaybettiği ve 2 askerin yaralandığı duyurulmuştu. Deyr ez Zor kentinin doğusundaki Miyadin bölgesinde meydana gelen patlamanın görüntüleri ortaya çıktı.
Rus generalin öldüğü saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Rus generalin öldüğü saldırının görüntüleri ortaya çıktı
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