Rus Gazeteci Kirill Krivoşoyev A Haber'de konuştu: 2022'nin kazananı Başkan Erdoğan! Barış anlaşması İstanbul’da imzalanacak

Rusya’nın önde gelen gazetelerinden Kommersant'ın editörü Kirill Krivoşoyev, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2022'de önemli adımlar attığını söyledi. Krivoşoyev, "Olası bir barış görüşmesi Başkan Erdoğan'ın arabuluculuğunda İstanbul'da imzalanacak" dedi. Ayrıca Krivoşoyev, dikkat çeken bir makale de yayımlayarak, batı ve doğu ülkelerinin Başkan Erdoğan'a nasıl bağımlı hale geldiğini kaleme aldı.

Rus Gazeteci Kirill Krivoşoyev, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın arabuluculuk ve liderlik rollerine vurgu yaptı, Türkiye'nin dev adımlarına övgüler yağdırdı.

"ERDOĞAN İSTİKRAR DEMEKTİR"

Kirill Krivoşoyev, "Başkan Erdoğan bu sistemdeki kilit noktadaki isim. O olmadan Ukrayna-Rusya arasındaki sorunları çözebilmek çok zor. O olmadan Orta Doğu'da istikrarı sağlamak çok zor. Erdoğan istikrar demektir ve buna Avrupa'dan tutun da ABD'ye kadar herkesin onay vereceğini düşünüyorum." dedi.

"2022'NİN KAZANANI BAŞKAN ERDOĞAN VE TÜRKİYE"

Türkiye'nin 2022 yılında kazanan taraf olduğuna vurgu yapan Krivoşoyev, Başkan Erdoğan'ın arabuluculuk rolüne de değindi.

Kirill Krivoşoyev, "Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dünyada bu zor yılda kazanan tek başkan oldu. Çünkü Rusya ve Avrupa ellerindeki kaynak ve paraları kaybederken, tam aksine Türkiye daha fazla kazanımlar sağladı. Recep Tayyip Erdoğan, bu kargaşanın içerisinde yeri doldurulamaz bir ara bulucu ve başkan olduğunu gösterdi. Putin'e göre de Başkan Erdoğan bu süreçte tüm dünyada kazanan lider oldu." şeklinde konuştu.

"BARIŞ ANLAŞMASI İSTANBUL'DA İMZALANACAK"

Rus gazetecinin gündeminde Ukrayna savaşı da vardı. Kirill Krivoşoyev, "Olası bir barış görüşmesi Başkan Erdoğan'ın arabuluculuğunda İstanbul'da imzalanacak" dedi.

Krivoşoyev, "Başkan Erdoğan dışında istikrarı ve dengeleri sağlayabilen kimse kalmadı. O dünyadaki herhangi bir yerdeki sorunu çözebilecek tek kişi. Ve inanıyorum ki olası bir barış anlaşması, er ya da geç İstanbul'da imzalanacak." ifadelerine yer verdi.

Kirill Krivoşoyev, "Sadece Başkan Erdoğan Putin ve Zelenskiy arasında arabulucu olabilir. Görüşmeler şu anda çok olumlu seyir etmese de, her halükarda Başkan Erdoğan dışında başka bir isim düşünmemiz mümkün değil." cümlesini kurdu.

MAKALE KALEME ALDI

Ayrıca Kirill Krivoşoyev, Başkan Erdoğan ile ilgili Rus Kommersant gazetesinde dikkat çeken bir makalede de kaleme aldı.

"ERDOĞAN BAŞARILI SİYASETÇİ"

Başkan Erdoğan'ın tutumunun emsalsiz hale geldiğin belirtildiği yazıda Kirill Krivoşoyev, "Erdoğan'a 2022'de dünyanın en başarılı siyasetçisi denebilir. Erdoğan uzun zamandır hem Rusya hem de batı için eşsiz bir müttefik olmuştur" ifadelerine yer verildi.

Makalede, Başkan Erdoğan'ın Rusya ile Ukrayna arasındaki "tarafsız" konumuyla hem siyasi hem de ekonomik kazançlar elde ettiği de belirtildi.

İki ülke arasındaki çatışmanın uzun sürmesi halinde Türkiye'nin çıkarlarının artacağı öne sürüldü.





