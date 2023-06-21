21 Haziran 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Romanya'da büyük panik: Ham petrol rafinerisi Petromidia'da yangın çıktı

Romanya'da büyük panik: Ham petrol rafinerisi Petromidia'da yangın çıktı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.06.2023 20:20
Romanya'nın en büyük ham petrol rafinerisi Petromidia'da yangın çıktı. Acil müdahale biriminin yaptığı açıklamaya göre, yangın kontrol altına alınırken, havada tehlikeli madde tespit edilmediği bildirildi.
Ham petrol rafinerisi Petromidia’da yangın
Ham petrol rafinerisi Petromidia'da yangın
AB’den medya yasasında değişiklik kararı!
AB'den medya yasasında değişiklik kararı!
Yunanistan Türk komandosunu konuşuyor
Yunanistan Türk komandosunu konuşuyor
Turizm cennetindeki vahşette yeni detaylar
Turizm cennetindeki vahşette yeni detaylar
Yeni radar sistemi ile ne amaçlanıyor?
Yeni radar sistemi ile ne amaçlanıyor?
ABD’den “minnettarız” mesajı!
ABD'den “minnettarız” mesajı!
Bu kez de tarihleri karıştırdı
Bu kez de tarihleri karıştırdı
Suyun altından sesler duyuldu
Suyun altından sesler duyuldu
Kadın hapishanesinde isyan
Kadın hapishanesinde isyan
Hortum evleri yıktı geçti
Hortum evleri yıktı geçti
Yunan basınında Dedeağaç’ın yeni sırları
Yunan basınında "Dedeağaç'ın yeni sırları"
Batı medyası delilleri ile ifşa etti!
Batı medyası delilleri ile ifşa etti!
Daha Fazla Video Göster