22 Ağustos 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Putin'in Kuran-ı Kerim'i öptüğü anlar dikkat çekti

Putin'in Kuran-ı Kerim'i öptüğü anlar dikkat çekti

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.08.2024 15:33
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Çeçenistan'da yeni yapılan camide Kur'an-ı Kerim'i öptüğü anlar gündem oldu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Tayland’da sel felaketi: 5 ölü
Tayland'da sel felaketi: 5 ölü
Putin’in Kuran-ı Kerim’i öptüğü anlar...
Putin'in Kuran-ı Kerim'i öptüğü anlar...
Tesla’dan orman katliamı iddiası
Tesla'dan orman katliamı iddiası
Tuvaletinde 3,5 metrelik pitonun saldırısına uğradı
Tuvaletinde 3,5 metrelik pitonun saldırısına uğradı
Mazgalın altından çıkan şoke etti
Mazgalın altından çıkan şoke etti
Düğünde ilginç olay! Tek tek topladı
Düğünde ilginç olay! Tek tek topladı
Yanardağ eteğinde ölümden döndüler
Yanardağ eteğinde ölümden döndüler
Boğanın kanlı intikamı kamerada
Boğanın kanlı intikamı kamerada
Berlin ile Londra arasında Darth Vader krizi
Berlin ile Londra arasında "Darth Vader" krizi
Soykırım ortağı Biden katil Netanyahu ile görüştü!
Soykırım ortağı Biden katil Netanyahu ile görüştü!
Tren istasyonunda silahlı saldırı!
Tren istasyonunda silahlı saldırı!
Putin’den 13 yıl sonra Çeçenistan’a ziyaret
Putin’den 13 yıl sonra Çeçenistan’a ziyaret
Daha Fazla Video Göster