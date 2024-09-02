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Putin’in casus balinası Hvaldimir öldü

Putin’in casus balinası Hvaldimir öldü

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.09.2024 15:36
Casus balina "Hvaldimir" Norveç açıklarında ölü bulundu. Vinçle sudan çıkarılan balina uzmanlar tarafından incelenmek için bir limana götürüldü.
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Putin’in casus balinası Hvaldimir öldü
Putin’in casus balinası Hvaldimir öldü
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