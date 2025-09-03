Putin: "Zelenskiy hazırsa Moskova’ya gelsin"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşme talebine, “Zelenskiy hazırsa Moskova’ya gelsin” sözleriyle yanıt verdi. Çin’de ŞİÖ Zirvesi’nin ardından basın toplantısı düzenleyen Putin, Ukrayna’nın güvenlik hakkını kabul ettiklerini ancak bunun Rusya’nın güvenliği pahasına olamayacağını vurguladı. NATO üyeliğine karşı olduklarını hatırlatan Putin, “Ukrayna’nın AB üyeliğini hiçbir zaman sorgulamadık” dedi. Alaska’da toprak takası iddialarını reddeden Rus lider, “Biz toprak için savaşmıyoruz, insanlarımızın kendi kültür ve dillerini yaşatma hakkı için mücadele ediyoruz” ifadelerini kullandı. Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in kendisini “savaş suçlusu” olarak tanımlamasına tepki gösteren Putin, Ukrayna’daki trajedinin sorumlusunun Batı olduğunu belirtti. Zelenskiy ile muhtemel görüşme ihtimaline de değinen Putin, “Ben hiçbir zaman bu ihtimali dışlamadım. Fakat olumlu sonuç getirecekse yapılabilir. Donald bana bunu sordu, ben de ‘Zelenskiy hazırsa Moskova’ya gelsin’ dedim” açıklamasında bulundu. Ukrayna’daki savaşın sonlanabileceğine dair umutlu olduğunu söyleyen Putin, “Ben tünelin sonunda bir ışık görüyorum” diyerek sağduyunun galip gelmesi halinde çözümün mümkün olduğunu dile getirdi. Aksi takdirde hedeflerine askeri yollarla ulaşacaklarını vurgulayan Putin, “Rus güçleri tüm yönlerde taarruz halinde, Ukrayna’nın rezervleri ise kritik sınıra dayanmış durumda” dedi. Avrupa’nın dondurulmuş Rus varlıklarına el koyma ihtimaline karşı da uyarıda bulunan Putin, bunun uluslararası finans sistemini yok edeceğini belirtti. AB’nin 19. yaptırım paketinin ise ŞİÖ Zirvesi’nde gündeme gelmediğini söyledi. Azerbaycan’la ilişkilerde sorunlar olsa da sağlam bir zeminde ilerlediklerini kaydeden Rus lider, Aliyev’le görüşmesinin olumlu geçtiğini aktardı.

