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Putin ve Wagner'i bekleyen süreç ne?

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.06.2023 11:39
Güncelleme:25.06.2023 11:40
Rusya'nın paralı ordusu Wagner'in Putin'e baş kaldırması, ortalığı yangın yerine çevirdi. 1 gün süren isyan Belarus'un araya girmesiyle son buldu. Anlaşmaya göre Putin'in "vatan haini" dediği Wagner lideri Belarus'a çekilecek, hakkındaki dava düşürülecek. Wagner askerleri ise Ukrayna savaşı için cepheye geri dönecek. Rusya'da hayat normale dönmeye başlarken arka planda neler yaşanıyor, ülkeyi nasıl bir süreç bekliyor? Detaylar haberimizde.
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