25 Haziran 2023, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Üvey Anne
- Vermem Seni Ellere
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Putin ve Wagner'i bekleyen süreç ne?
Rusya'nın paralı ordusu Wagner'in Putin'e baş kaldırması, ortalığı yangın yerine çevirdi. 1 gün süren isyan Belarus'un araya girmesiyle son buldu. Anlaşmaya göre Putin'in "vatan haini" dediği Wagner lideri Belarus'a çekilecek, hakkındaki dava düşürülecek. Wagner askerleri ise Ukrayna savaşı için cepheye geri dönecek. Rusya'da hayat normale dönmeye başlarken arka planda neler yaşanıyor, ülkeyi nasıl bir süreç bekliyor? Detaylar haberimizde.