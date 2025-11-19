Polonya’da demir yolu hattında patlama

19 Kasım 2025, Çarşamba

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.11.2025 15:55
Polonya’da, Ukrayna’ya askerî yardımların taşınmasında da kullanılan demir yolu hattında patlama meydana geldi. Başbakan olayın “sabotaj” olduğunu açıkladı. Hat geçici olarak kapatılırken, patlamanın arkasındaki failler henüz belirlenemedi. Ancak geçtiğimiz ay Romanya ve Polonya’da Rusya adına sabotaj planladıkları gerekçesiyle 8 kişinin gözaltına alınmış olması dikkat çekiyor.
