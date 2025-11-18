18 Kasım 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları Polonya demiryolunda sabotaj! Tusk: Eylemi Rusya’ya çalışan 2 Ukraynalı yaptı
Polonya demiryolunda sabotaj! Tusk: Eylemi Rusya’ya çalışan 2 Ukraynalı yaptı

Polonya demiryolunda sabotaj! Tusk: Eylemi Rusya’ya çalışan 2 Ukraynalı yaptı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.11.2025 19:23
Polonya Başbakanı Donald Tusk, Varşova-Lublin demiryolu hattındaki sabotaj girişiminin arkasında Rusya adına çalışan 2 Ukrayna vatandaşının bulunduğunu açıkladı. Tusk, söz konusu kişilerin uzun süredir Rusya ile irtibatlı olduklarını, birinin daha önce Ukrayna’da sabotaj suçundan hüküm giydiğini, diğerinin ise 2025 sonbaharında Belarus üzerinden Polonya’ya giriş yaptığını söyledi. İki şüphelinin demiryolu hattını hedef alan iki ayrı eyleme kalkıştığı, bunlardan birinde C4 patlayıcı kullanıldığı, diğerinde ise trenin raydan çıkarılması amacıyla çelik kelepçe yerleştirildiği öğrenildi. Olayların ardından faillerin Belarus’a kaçtığı belirtildi. Patlama sonucu raylarda hasar meydana gelirken, can kaybı yaşanmadı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Polonya demiryolunda sabotaj! Tusk: Eylemi Rusya’ya çalışan 2 Ukraynalı yaptı
Kazakistan’da ev yangını faciası!
Kazakistan’da ev yangını faciası!
Tusk: Eylemi Rusya’ya çalışan 2 Ukraynalı yaptı
Tusk: Eylemi Rusya’ya çalışan 2 Ukraynalı yaptı
Mısır’da 4500 yıllık gizemli keşif!
Mısır'da 4500 yıllık gizemli keşif!
Almanya katil İsrail’e silah ambargosunu kaldırdı
Almanya katil İsrail'e silah ambargosunu kaldırdı
150 metrelik çöp nehri! Görüntüler...
150 metrelik çöp nehri! Görüntüler...
Ayı saldırılarına havlayan dron önlemi
Ayı saldırılarına havlayan dron önlemi
Çin-Japonya gerilimi sahaya yansıdı!
Çin-Japonya gerilimi sahaya yansıdı!
Enkazlar arasında ampute turnuvası
Enkazlar arasında ampute turnuvası
BM’den Gazze planına onay!
BM'den Gazze planına onay!
Endonezya’da sel ve heyelan: en az 16 ölü
Endonezya'da sel ve heyelan: en az 16 ölü
ABD’den Tayvan’a silah anlaşması! Çin karara tepki gösterdi
ABD'den Tayvan'a silah anlaşması! Çin karara tepki gösterdi
Trump’tan Epstein açıklaması: Bunların hepsi Demokratların başından çıkıyor
Trump'tan Epstein açıklaması: Bunların hepsi Demokratların başından çıkıyor
Daha Fazla Video Göster