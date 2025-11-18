Polonya demiryolunda sabotaj! Tusk: Eylemi Rusya’ya çalışan 2 Ukraynalı yaptı

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Varşova-Lublin demiryolu hattındaki sabotaj girişiminin arkasında Rusya adına çalışan 2 Ukrayna vatandaşının bulunduğunu açıkladı. Tusk, söz konusu kişilerin uzun süredir Rusya ile irtibatlı olduklarını, birinin daha önce Ukrayna’da sabotaj suçundan hüküm giydiğini, diğerinin ise 2025 sonbaharında Belarus üzerinden Polonya’ya giriş yaptığını söyledi. İki şüphelinin demiryolu hattını hedef alan iki ayrı eyleme kalkıştığı, bunlardan birinde C4 patlayıcı kullanıldığı, diğerinde ise trenin raydan çıkarılması amacıyla çelik kelepçe yerleştirildiği öğrenildi. Olayların ardından faillerin Belarus’a kaçtığı belirtildi. Patlama sonucu raylarda hasar meydana gelirken, can kaybı yaşanmadı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN