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Plaja doğru ilerleyen su hortumu korkuttu

İHA
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Giriş: 22.04.2023 16:01
ABD’nin Florida eyaletinde bulunan Hollywood Plajı’nda korku dolu anlar yaşandı. Amatör kameraya yansıyan olayda, denizde çıkan su hortumunun karaya doğru ilerleyerek kıyıya çıktığı görüldü. Kuvvetli rüzgarın etkili olduğu sırada plajdakilerin panikle kaçıştığı kameraya yansıdı. Hortum daha sonra etkisini kaybetti.
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Plaja doğru ilerleyen su hortumu korkuttu
Plaja doğru ilerleyen su hortumu korkuttu
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