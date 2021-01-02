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PKK çocukları hedef aldı! Kalleş saldırı

A Haber
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Giriş: 02.01.2021 19:33
Güncelleme:02.01.2021 19:40
Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG, Resulayn'da bombalı araçla sivilleri hedef aldı. Saldırıda 2 çocuk hayatını kaybetti. Yaşanan son dakika gelişmesinin detaylarını A Haber muhabiri Memhet Sabri Uğurbaş canlı yayında aktardı.

Suriye'nin kuzeyindeki Resulayn ilçesinde bulunan sebze pazarında bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında ilk belirlemelere göre 2 çocuk hayatını kaybetti, 4 sivil yaralandı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Resulayn ilçe merkezindeki sebze pazarında bomba yüklü araç infilak ettirildi.

2 çocuk hayatını kaybetti
Terör saldırısında ilk belirlemelere göre 2 çocuk yaşamını yitirdi, 4 sivil yaralandı.

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