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PKK çocukları hedef aldı! Kalleş saldırı
Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG, Resulayn'da bombalı araçla sivilleri hedef aldı. Saldırıda 2 çocuk hayatını kaybetti. Yaşanan son dakika gelişmesinin detaylarını A Haber muhabiri Memhet Sabri Uğurbaş canlı yayında aktardı.
2 çocuk hayatını kaybetti
Suriye'nin kuzeyindeki Resulayn ilçesinde bulunan sebze pazarında bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında ilk belirlemelere göre 2 çocuk hayatını kaybetti, 4 sivil yaralandı.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Resulayn ilçe merkezindeki sebze pazarında bomba yüklü araç infilak ettirildi.
2 çocuk hayatını kaybetti
Terör saldırısında ilk belirlemelere göre 2 çocuk yaşamını yitirdi, 4 sivil yaralandı.