26 Temmuz 2022, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
PKK, Alman Yeşiller Partisi'nin bürolarını bastı
PKK terör örgütü yandaşları, Almanya’nın iktidar ortaklarından yeşiller partisinin bürosunu bastı, terör paçavralarını binaya astı. PKK yıllardır kendisine destek olan Yeşiller Partisinden Türkiye’nin operasyonlarını kınamasını istedi. Detayları A Haber muhabiri Fatih Yılmaz Almanya’dan aktardı.