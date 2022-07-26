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PKK, Alman Yeşiller Partisi'nin bürolarını bastı

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.07.2022 15:42
PKK terör örgütü yandaşları, Almanya’nın iktidar ortaklarından yeşiller partisinin bürosunu bastı, terör paçavralarını binaya astı. PKK yıllardır kendisine destek olan Yeşiller Partisinden Türkiye’nin operasyonlarını kınamasını istedi. Detayları A Haber muhabiri Fatih Yılmaz Almanya’dan aktardı.
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