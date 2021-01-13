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Perde Arkası - ABD siyaseti kaça bölündü?

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Giriş: 13.01.2021 12:33
Güncelleme:13.01.2021 13:08
Uzmanlara göre baskın ve sonrasında yaşananlar, ABD kamuoyundaki radikalleşmenin yansıması. analizlere göre artık ABD'de üç farklı kanat var. Cumhuriyetçi ve Demokratların yanı sıra, ana akımın tamamen dışında kalan aşırıcı sağcı ve aşırı solcu topluluklar yeni bir düzenin habercisi. Peki ABD'deki toplumsal kırılmanın perde arkasında neler var? Detaylar haberimizde...

Uzmanlara göre baskın ve sonrasında yaşananlar, ABD kamuoyundaki radikalleşmenin yansıması. analizlere göre artık ABD'de üç farklı kanat var. Cumhuriyetçi ve Demokratların yanı sıra, ana akımın tamamen dışında kalan aşırıcı sağcı ve aşırı solcu topluluklar yeni bir düzenin habercisi. Peki ABD'deki toplumsal kırılmanın perde arkasında neler var? Detaylar haberimizde...

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