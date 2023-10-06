Papa'dan siyahi din adamına ırkçı davranış

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in, Dallar Bayramı kapsamında birçok kardinalle selamlaştığı sırada, siyahi bir din adamına karşı gösterdiği tavır gündem oldu. Papa'nın davranışı ırkçılık olarak değerlendirildi.

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