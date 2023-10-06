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Papa'dan siyahi din adamına ırkçı davranış

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Giriş: 06.10.2023 08:57
Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in, Dallar Bayramı kapsamında birçok kardinalle selamlaştığı sırada, siyahi bir din adamına karşı gösterdiği tavır gündem oldu. Papa'nın davranışı ırkçılık olarak değerlendirildi.
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