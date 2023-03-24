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Pakistan’dan deprem bölgesine yardım! Toplam 50 bin çadır geldi

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Giriş: 24.03.2023 09:08
6 Şubat'taki depremlerin ardından yürütülen çalışmalara destek amacıyla Pakistan'dan gönderilen çadırları taşıyan son uçak Adana'ya iniş yaptı. Böylelikle toplam 50 bin çadır deprem bölgesine gönderilmiş oldu.
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