Pakistan’dan deprem bölgesine yardım! Toplam 50 bin çadır geldi

6 Şubat'taki depremlerin ardından yürütülen çalışmalara destek amacıyla Pakistan'dan gönderilen çadırları taşıyan son uçak Adana'ya iniş yaptı. Böylelikle toplam 50 bin çadır deprem bölgesine gönderilmiş oldu.

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