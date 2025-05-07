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Pakistan’da şu an neler oluyor? A Haber muhabiri son durumu anlattı

Pakistan’da şu an neler oluyor? A Haber muhabiri son durumu anlattı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.05.2025 10:17
A Haber muhabiri Fakhur Rahman, son durumu İslamabad’dan aktardı. Rahman, “Keşmir bölgesinde aralıklı ateşlemelerin devam ettiği güvenlik yetkilileri tarafından bize aktarıldı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ulusal güvenlik konsey toplantısına başkanlık ediyor. Bu toplantıda bütün gece yaşanan gelişmeler konuşuluyor. Önemli kararların alınması bekleniyor. Alınacak kararların ulusa sesleniş hitabında ortaya çıkması bekleniyor.” İfadelerini kullandı.
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