Pakistan’da şu an neler oluyor? A Haber muhabiri son durumu anlattı

A Haber muhabiri Fakhur Rahman, son durumu İslamabad’dan aktardı. Rahman, “Keşmir bölgesinde aralıklı ateşlemelerin devam ettiği güvenlik yetkilileri tarafından bize aktarıldı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ulusal güvenlik konsey toplantısına başkanlık ediyor. Bu toplantıda bütün gece yaşanan gelişmeler konuşuluyor. Önemli kararların alınması bekleniyor. Alınacak kararların ulusa sesleniş hitabında ortaya çıkması bekleniyor.” İfadelerini kullandı.

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