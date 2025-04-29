29 Nisan 2025, Salı
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Pakistan'da petrol tankeri patladı: 2 ölü, 56 yaralı!
Pakistan'ın Belucistan eyaletine bağlı Naushki bölgesindeki petrol tankeri, sızıntının ardından alev aldı. Tankerde kısa süre sonra patlama meydana geldi. O anlar kameralara yansırken, çevredekiler panikle kaçıştı. Faciada alev topuna dönen tankerin sürücüsü ile çevredeki 1 kişi hayatını kaybetti, 56 kişi yaralandı. Ketta Sivil Hastanesi Sözcüsü Waseem Baig, yaralılardan bazılarının durumunun kritik olduğunu, güneydeki Karaçi şehrine hava yoluyla sevk edildiğini belirtti.