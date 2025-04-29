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Pakistan’da petrol tankeri patladı: 2 ölü, 56 yaralı!

Pakistan'da petrol tankeri patladı: 2 ölü, 56 yaralı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.04.2025 21:22
Pakistan'ın Belucistan eyaletine bağlı Naushki bölgesindeki petrol tankeri, sızıntının ardından alev aldı. Tankerde kısa süre sonra patlama meydana geldi. O anlar kameralara yansırken, çevredekiler panikle kaçıştı. Faciada alev topuna dönen tankerin sürücüsü ile çevredeki 1 kişi hayatını kaybetti, 56 kişi yaralandı. Ketta Sivil Hastanesi Sözcüsü Waseem Baig, yaralılardan bazılarının durumunun kritik olduğunu, güneydeki Karaçi şehrine hava yoluyla sevk edildiğini belirtti.
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Pakistan’da petrol tankeri patladı: 2 ölü, 56 yaralı!
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