Pakistan’da diplomatların konvoyuna bombalı saldırı!

Pakistan’ın kuzeybatısındaki Swat Vadisi’ni ziyaret eden yabancı diplomatların konvoyuna bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 polis hayatını kaybetti, 4 polis de yaralandı. Polis memuru Zahidullah Khan, diplomatların Swat Vadisi’nin turizm potansiyelini göstermek üzere yerel ticaret odasının daveti üzerine bölgeyi ziyaret ettiğini belirterek, “Konvoya öncülük eden ekip, yol kenarına yerleştirilen bir bombanın hedefi oldu” dedi.

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