10 Ocak 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
10.01.2020

Pakistan’da cami saldırısı En az 15 ölü, 20 yaralı

Pakistan’da camiye bombalı saldırı düzenlendi. Ketta kentinde bir camiye düzenlenen bombalı saldırıda en az 15 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı.

Pakistan'ın güney batısındaki Ketta kentinde bir camiye bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda biri polis olmak üzere en az 15 kişinin hayatını kaybettiği ve 20 kişinin yaralandığı belirtildi.

Saldırı nedeniyle cami ciddi hasara uğrarken, yetkililer olayla ilgili araştırma başlatmak üzere bölgeyi kordon altına aldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Camiye bombalı saldırı! 15 kişi hayatını kaybetti
Camiye bombalı saldırı! 15 kişi hayatını kaybetti
'La ilahe illallah’ diyerek son nefesini verdi
'La ilahe illallah’ diyerek son nefesini verdi
Akaryakıt istasyonunda korkunç patlama! 2 kişi öldü
Akaryakıt istasyonunda korkunç patlama! 2 kişi öldü
Büyük patlama! Alevler geceyi aydınlattı
Büyük patlama! Alevler geceyi aydınlattı
Küçük kız yürekleri ağızlara getirdi!
Küçük kız yürekleri ağızlara getirdi!
ABD ve İran arasında kontrollü bir savaş mı var?
ABD ve İran arasında kontrollü bir savaş mı var?
HAARP deprem oluşturabilir mi? Depremlere Amerika mı neden oldu?
HAARP deprem oluşturabilir mi? Depremlere Amerika mı neden oldu?
ABD Başkanı Trump'tan flaş İran açıklaması!
ABD Başkanı Trump'tan flaş İran açıklaması!
Küçük kızın tehlikeli oyunu! İzleyenleri korkuttu...
Küçük kızın tehlikeli oyunu! İzleyenleri korkuttu...
Trump sonuna kadar dinledi! Sonra bakın ne yaptı?
Trump sonuna kadar dinledi! Sonra bakın ne yaptı?
İşte İran'da düşen uçaktaki patlama anı!
İşte İran'da düşen uçaktaki patlama anı!
İran ile ABD geriliminde sıcak gelişme
İran ile ABD geriliminde sıcak gelişme
Daha Fazla Video Göster