Oval Ofis’te 1 Trilyon dolarlık zirve!

ABD Başkanı Donald Trump ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman 2018'den bu yana ilk kez Beyaz Saray’da bir araya geldi. Trump ve Selman ortak basın toplantısında konuştu. ABD Başkanı "Suudi Arabistan ile ilişkimiz çok iyi. Suudi Arabistan ABD'ye 600 milyar dolar yatırım yapacak." dedi. Selman ise ABD'ye yatırımların 1 trilyon dolara çıkacağını söyledi.

