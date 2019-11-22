22 Kasım 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
22.11.2019

Norveç'te İslam karşıtı gösterilere Filistinli genç damga vurdu! Provokatöre tekmeler savurdu

Norveç'te İslam karşıtı gösterilere bir yenisi daha eklendi. Düzenlenen gösteride bir şahıs, Kur'an-ı Kerim'i yakmaya kalkıştı. Bu sırada olay yerinde bulunan Filistinli Müslüman bir genç, provokatörün üzerine atlayarak tekmelerle karşılık verdi. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının üzerine, Filistinli gence destek mesajları yağdı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Norveç'te İslam karşıtı gösterilere Filistinli genç damga vurdu!
Norveç'te İslam karşıtı gösterilere Filistinli genç damga vurdu!
Osmanlı'yı karalayan skandal dizi başladı!
Osmanlı'yı karalayan skandal dizi başladı!
İçerisinde 134 yolcu bulunan THY uçağı pistten çıktı
İçerisinde 134 yolcu bulunan THY uçağı pistten çıktı
Harvard'da İsrail büyükelçisine protesto!
Harvard'da İsrail büyükelçisine protesto!
Başörtülü hamile kadına çirkin saldırı!
Başörtülü hamile kadına çirkin saldırı!
Kamyonun çökerttiği yola otomobil düştü
Kamyonun çökerttiği yola otomobil düştü
ABD'li diplomatı Türk Başkonsolos böyle susturdu
ABD'li diplomatı Türk Başkonsolos böyle susturdu
İsrail'in 52 yıldır devam eden işgal gerçeği...
İsrail'in 52 yıldır devam eden "işgal" gerçeği...
Komşusuna kızınca köpeğine işkence etti
Komşusuna kızınca köpeğine işkence etti
Maç yapan çocuklara maymunlar saldırdı
Maç yapan çocuklara maymunlar saldırdı
Tel Abyad halkından Mehmetçiğe teşekkür
Tel Abyad halkından Mehmetçiğe teşekkür
İran'da Devrim Muhafızları ile göstericiler arasında şiddetli çatışma
İran'da Devrim Muhafızları ile göstericiler arasında şiddetli çatışma
Daha Fazla Video Göster