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22.11.2019
Norveç'te İslam karşıtı gösterilere Filistinli genç damga vurdu! Provokatöre tekmeler savurdu
Norveç'te İslam karşıtı gösterilere bir yenisi daha eklendi. Düzenlenen gösteride bir şahıs, Kur'an-ı Kerim'i yakmaya kalkıştı. Bu sırada olay yerinde bulunan Filistinli Müslüman bir genç, provokatörün üzerine atlayarak tekmelerle karşılık verdi. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının üzerine, Filistinli gence destek mesajları yağdı.
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