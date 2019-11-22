Norveç'te İslam karşıtı gösterilere Filistinli genç damga vurdu! Provokatöre tekmeler savurdu

Norveç'te İslam karşıtı gösterilere bir yenisi daha eklendi. Düzenlenen gösteride bir şahıs, Kur'an-ı Kerim'i yakmaya kalkıştı. Bu sırada olay yerinde bulunan Filistinli Müslüman bir genç, provokatörün üzerine atlayarak tekmelerle karşılık verdi. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının üzerine, Filistinli gence destek mesajları yağdı.