New York’ta Netanyahu protestosu: “Özgür Filistin, özgür Gazze”

ABD’nin New York kentinde binlerce Filistin destekçisi, BM Genel Kurulu için kente gelen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu protesto etti. Times Meydanı’nda toplanan göstericiler, BM binası önüne yürüyerek “Özgür Filistin, Özgür Gazze” sloganları attı. Polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı gösteride, küçük bir grup da İsrail yanlısı karşıt gösteri düzenledi. Protestocular, Trump-Netanyahu görüşmesinden ateşkes kararı çıkmasını talep ederken, Netanyahu’nun hakkında UCM’nin çıkardığı tutuklama emrine rağmen New York’a gelmesine tepki gösterdi. Netanyahu’nun ziyaretinin sonuna kadar protestoların sürmesi bekleniyor. BM’deki konuşması sırasında ise çok sayıda ülke heyetinin salonu terk etmesi dikkat çekmişti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN