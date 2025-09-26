26 Eylül 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları New York’ta Netanyahu protestosu: “Özgür Filistin, özgür Gazze”
New York’ta Netanyahu protestosu: Özgür Filistin, özgür Gazze

New York’ta Netanyahu protestosu: “Özgür Filistin, özgür Gazze”

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.09.2025 21:47
ABD’nin New York kentinde binlerce Filistin destekçisi, BM Genel Kurulu için kente gelen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu protesto etti. Times Meydanı’nda toplanan göstericiler, BM binası önüne yürüyerek “Özgür Filistin, Özgür Gazze” sloganları attı. Polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı gösteride, küçük bir grup da İsrail yanlısı karşıt gösteri düzenledi. Protestocular, Trump-Netanyahu görüşmesinden ateşkes kararı çıkmasını talep ederken, Netanyahu’nun hakkında UCM’nin çıkardığı tutuklama emrine rağmen New York’a gelmesine tepki gösterdi. Netanyahu’nun ziyaretinin sonuna kadar protestoların sürmesi bekleniyor. BM’deki konuşması sırasında ise çok sayıda ülke heyetinin salonu terk etmesi dikkat çekmişti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
New York’ta Netanyahu protestosu: Özgür Filistin, özgür Gazze
New York’ta Netanyahu protestosu!
New York’ta Netanyahu protestosu!
Filistin İsrail zincirleri altında esir kalamaz, özgürleştirilmeli
"Filistin İsrail zincirleri altında esir kalamaz, özgürleştirilmeli"
Trump’tan Başkan’a dostluk mesajı!
Trump'tan Başkan'a dostluk mesajı!
Milyonlarca ton petrol Türkiye’den geçecek
Milyonlarca ton petrol Türkiye'den geçecek
Kremlin: Türk akım ve mavi akım hatları çalışıyor
Kremlin: Türk akım ve mavi akım hatları çalışıyor
İtalyan işçiler Akdeniz’i İsrail’e kapatıyor
İtalyan işçiler Akdeniz'i İsrail'e kapatıyor
Gazze kasabı yalanlarını boş salona anlattı
Gazze kasabı yalanlarını boş salona anlattı
ABD Başkanı Trump’tan Gazze açıklaması: Anlaşmaya yakınız
ABD Başkanı Trump'tan Gazze açıklaması: Anlaşmaya yakınız
Gazze kasabı Netanyahu BM ve Times Meydanı’nda protesto edildi
Gazze kasabı Netanyahu BM ve Times Meydanı’nda protesto edildi
Katil BM’de konuşurken salonu terk ettiler!
Katil BM'de konuşurken salonu terk ettiler!
ABD’li senatöre kızından İsrail tepkisi!
ABD'li senatöre kızından İsrail tepkisi!
Netanyahu tutuklanmaktan korkuyor!
Netanyahu tutuklanmaktan korkuyor!
Daha Fazla Video Göster