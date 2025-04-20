20 Nisan 2025, Pazar
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Netanyahu: "İran’ın nükleer silah edinmesini engellemeye kararlıyım"
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yayımladığı video mesajda İran’ın nükleer silah edinmesini engellemeye kararlı olduğunu belirterek, “Bu konuda geri adım atmayacağım” dedi. Netanyahu, Gazze’deki savaşın kazanımlarını kaybetmemek adına Hamas’ın şartlarına boyun eğmeyeceğini de vurguladı.