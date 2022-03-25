NATO zirvesi Rusya’da nasıl yankılandı?

NATO zirvesinin ardından yayınlanan ortak bildiride, Rusya Devlet Başkanı Putin'e sert uyarıda bulunuldu. Bildiride, "Putin, Ukrayna'aki askerlerini çekip savaşı sonlandırmalı. İttifakın her karış toprağını savunmayı sürdüreceğiz" denildi. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ise Ukrayna'ya barış gücü gönderilmeyeceğini ve çatışmanın topyekün bir Rusya-NATO savaşına dönmemesi gerektiğini vurguladı. Peki NATO zirvesi Moskova'da nasıl yankılandı? Detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev, Moskova'dan aktardı.

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