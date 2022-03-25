25 Mart 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları NATO zirvesi Rusya'da nasıl yankılandı?

NATO zirvesi Rusya'da nasıl yankılandı?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.03.2022 09:30
NATO zirvesinin ardından yayınlanan ortak bildiride, Rusya Devlet Başkanı Putin'e sert uyarıda bulunuldu. Bildiride, "Putin, Ukrayna'aki askerlerini çekip savaşı sonlandırmalı. İttifakın her karış toprağını savunmayı sürdüreceğiz" denildi. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ise Ukrayna'ya barış gücü gönderilmeyeceğini ve çatışmanın topyekün bir Rusya-NATO savaşına dönmemesi gerektiğini vurguladı. Peki NATO zirvesi Moskova'da nasıl yankılandı? Detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev, Moskova'dan aktardı.
Liderler üç ayrı toplantıda bir araya geldi! LİDERLER ÜÇ AYRI TOPLANTIDA BİR ARAYA GELDİ!
Rusya kimyasal kullanırsa karşılık vereceğiz RUSYA KİMYASAL KULLANIRSA KARŞILIK VERECEĞİZ
Başkan Erdoğandan flaş açıklamalar BAŞKAN ERDOĞAN'DAN FLAŞ AÇIKLAMALAR
Zelenskiyden Rusyaya yeni suçlama! ZELENSKİY'DEN RUSYA'YA YENİ SUÇLAMA!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
ABD’li askerler Ukrayna saflarında
ABD'li askerler Ukrayna saflarında
NATO zirvesi Rusya’da nasıl yankılandı?
NATO zirvesi Rusya'da nasıl yankılandı?
Rusya: Biden’ın oğlu finanse etti
Rusya: Biden’ın oğlu finanse etti
Assange cezaevinde evlendi
Assange cezaevinde evlendi
Kiev’deki depoda yangın
Kiev'deki depoda yangın
Türk komandolar Pakistan’da!
Türk komandolar Pakistan’da!
Savaş mağdurlarına insani yardım
Savaş mağdurlarına insani yardım
Yeni füze denemesi! Alarm verildi
Yeni füze denemesi! Alarm verildi
Kiev’de patlama sesleri!
Kiev’de patlama sesleri!
Ukrayna Rus gemisini vurdu
Ukrayna Rus gemisini vurdu
Kremlin’de istifa depremi
Kremlin’de istifa depremi
Ukrayna’da bir gazeteci daha öldü
Ukrayna’da bir gazeteci daha öldü
Daha Fazla Video Göster