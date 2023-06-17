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NATO-Ukrayna konseyi kuruluyor! NATO-Ukrayna konseyi ne anlama geliyor?

A Haber
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Giriş: 17.06.2023 11:24
Son dakika haberleri… NATO-Ukrayna konseyi kuruluyor. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ukrayna’nın NATO müttefikleriyle aynı konumda olacağını söyledi. Peki bu konseyin amacı ne? Detayları A Haber muhabiri Fatih Özyar anlattı.
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