19 Haziran 2023, Pazartesi
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NATO Savunma Bakanları, bölgesel savunma planında anlaşamadı! Anlaşmazlığın arkasından Yunanistan çıktı
NATO Savunma Bakanları geçtiğimiz hafta, kritik Vilnius Zirvesi'nden önce bir araya geldi. Ancak bakanlar, NATO'nun soğuk savaştan bu yana ilk kez hazırladığı geniş kapsamlı bölgesel savunma planı üzerinde anlaşamadı. Anlaşmazlığın arkasında ise Yunanistan çıktı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Fatih Özyar Amsterdam'dan aktardı.