NATO Savunma Bakanları, bölgesel savunma planında anlaşamadı! Anlaşmazlığın arkasından Yunanistan çıktı

NATO Savunma Bakanları geçtiğimiz hafta, kritik Vilnius Zirvesi'nden önce bir araya geldi. Ancak bakanlar, NATO'nun soğuk savaştan bu yana ilk kez hazırladığı geniş kapsamlı bölgesel savunma planı üzerinde anlaşamadı. Anlaşmazlığın arkasında ise Yunanistan çıktı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Fatih Özyar Amsterdam'dan aktardı.

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