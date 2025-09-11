NATO Polonya hava sahası için harekete geçti

Rusya'ya ait droneların Polonya hava sahasına girmesiyle NATO üyesi bir ülke ilk kez Ukrayna savaşına dahil oldu. Avrupa'da savaş büyüyecek mi sorusu gündeme gelirken, Polonya'nın doğu sınırında uçuş kısıtlamaları getirildi.

