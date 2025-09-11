11 Eylül 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları NATO Polonya hava sahası için harekete geçti
NATO Polonya hava sahası için harekete geçti

NATO Polonya hava sahası için harekete geçti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.09.2025 13:52
Rusya'ya ait droneların Polonya hava sahasına girmesiyle NATO üyesi bir ülke ilk kez Ukrayna savaşına dahil oldu. Avrupa'da savaş büyüyecek mi sorusu gündeme gelirken, Polonya'nın doğu sınırında uçuş kısıtlamaları getirildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
NATO Polonya hava sahası için harekete geçti
Mars’ta yaşam var mı?
Mars’ta yaşam var mı?
NATO Polonya hava sahası için harekete geçti
NATO Polonya hava sahası için harekete geçti
İki İsrailli bakana Schengen yasağı
İki İsrailli bakana Schengen yasağı
Ormandan bir araç uçtu!
Ormandan bir araç uçtu!
Bitkiler ve mantarlar enstrüman çaldı
Bitkiler ve mantarlar enstrüman çaldı
Yıldırımın ağaca düşme anı kamerada
Yıldırımın ağaca düşme anı kamerada
Gemiden düşen konteynerler suda yüzdü
Gemiden düşen konteynerler suda yüzdü
11 Eylül dünyada neleri değiştirdi?
11 Eylül dünyada neleri değiştirdi?
Almanya Başbakanı Merz: NATO’nun hava savunması gerektiği gibi çalışmadı
Almanya Başbakanı Merz: "NATO’nun hava savunması gerektiği gibi çalışmadı"
NASA’dan tarihi keşif: Mars’ta yaşam izine en net kanıt
NASA’dan tarihi keşif: Mars’ta yaşam izine en net kanıt
Trump destekçisi aktivist öldürüldü!
Trump destekçisi aktivist öldürüldü!
Netanyahu’dan Katar’a gözdağı: Ya sınır dışı edin ya biz yaparız
Netanyahu’dan Katar’a gözdağı: “Ya sınır dışı edin ya biz yaparız”
Daha Fazla Video Göster