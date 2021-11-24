NASA'nın DART görevi resmen başladı! Dünyayı korumak için astroid ile çarpışacak

NASA'nın Çift Asteroid Yeniden Yönlendirme Testi'nde (DART) görev alacak uzay aracı SpaceX'in Falcon 9 roketi ile başarılı bir şekilde fırlatıldı. Bir astroide çarparak yönünün değiştirilip değiştirilemeyeceğini test etmek üzere başlatılan görev, dünyayı olası bir göktaşı felaketinden korumayı hedefliyor.

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