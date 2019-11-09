Motosiklet sürücüsünün feci sonu! Köprüden otoyola çakıldı |Video

Motosiklet sürücüsü motoruyla köprü üstünden geçerken virajı alamayarak otoyola uçtu.​ Korkunç kazada köprünün üzerinden otoyola çakılan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi. Kaza anı ise seyir halindeki bir aracın kamerasına anbean böyle yansıdı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü feci şekilde can verdi.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ OTOYOLA ÇAKILDI

Motoruyla trafikte ilerleyen sürücü hızlı bir şekilde otoyolun üstündeki köprüye doğru yol aldı. Köprü yokuşunu aynı hızla çıkan sürücü tam köprünün üstüne çıktığında virajı alamadı. Ani manevra yapamayan sürücü köprünün kenarına çarptı. Motosiklet sürücüsü çarpmanın şiddetiyle motorun üstünden fırlayarak köprüden uçtu. Motosiklet ise köprüde kaldı. Köprüden fırlayan sürücü otoyolun ortasına düşerek feci şekilde can verdi.

Yaşanan olayla ilgili Moskova bölge savcılığı tarafından soruşturma başlatılırken sürücünün cesedi morga götürüldü.