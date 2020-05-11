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MİT’in kurtardığı Silvia Constanza Romano anlamlı ismi seçti | Video

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11.05.2020
Sosyal yardım kuruluşu "Africa Milele"nin gönüllüsü olarak gittiği Kenya'da 20 Kasım 2018'de kaçırılan ve 18 aylık esaretin ardından önceki gün Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) sayesinde özgürlüğüne kavuşan Silvia Romano, ülkesinde tartışılmaya devam ediyor. Öte yandan İtalyan vatandaşı Silvia Constanza Romano, İslamiyet'i seçmişti. Romano kullanacağı ismi açıkladı. İfadesinde herhangi bir zorlamaya maruz kalmadığını vurgulayan Romano, İslamiyet’i seçmesinin ardından Hz. Muhammed’in eşi Hz. Ayşe'nin ismini aldığını açıkladı. Türk istihbaratının Afrika'da kurtardığı İtalyan vatandaşı Silvia Constanza Romano, İslamiyet'i seçerek "Ayşe" adını aldığını açıkladı.

Sosyal yardım kuruluşu "Africa Milele"nin gönüllüsü olarak gittiği Kenya'da 20 Kasım 2018'de kaçırılan ve 18 aylık esaretin ardından önceki gün Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) sayesinde özgürlüğüne kavuşan Silvia Romano, ülkesinde tartışılmaya devam ediyor.

İtalyan basınına yansıyan bilgilere göre, çocuk psikoloji dalında yüksek eğitimini tamamladıktan sonra Kenya'daki çocuklara yardıma giden Romano, Chakama'da bir kişinin kendisini terör örgütü Eş Şebab'a ihbar etmesi üzerine bu örgüt tarafından rehin alındı.

Roma'ya gelişi sonrasında savcılığa ifade veren Romano, esaretin ilk döneminde çok ağladığını, tefekküre daldığını ve İslamiyet'i seçmesinin yavaş yavaş olgunlaştığını aktardı.

MİT’in kurtardığı İtalyan Silvia Constanza Romano kullanacağı ismi açıkladı: Ayşe MİT'İN KURTARDIĞI İTALYAN SİLVİA CONSTANZA ROMANO KULLANACAĞI İSMİ AÇIKLADI: "AYŞE"

İTALYAN KIZ ANLAMLI İSMİ SEÇTİ

İfadesinde herhangi bir zorlamaya maruz kalmadığını vurgulayan Romano, İslamiyet'i seçmesinin ardından Hz. Muhammed'in eşi Hz. Ayşe'nin ismini aldığını açıkladı.

La Stampa gazetesinin "Ben din değiştirdim, artık benim adım Ayşe" manşetiyle duyurduğu haberde, sosyal medyada Romano için fidye ödendiği haberlerini hükümetin kabul etmediği belirtildi.

Gazetede çıkan bir başka yazıda da Romano'nun İslam'ı seçmesinin Stokholm Sendromu'ndan kaynaklanmadığı, oradaki yalnızlığı boyunca kendi içine dönmesinden kaynaklanmış olabileceği belirtildi.

Corriere della Sera gazetesi de Romano'nun İslam'ı seçmesini iç sayfalarda, "İslam'a geçti. Özgür bir seçim" başlığıyla haberleştirdi.

Sağ görüşe yakın gazetelerin ise Silvia Romano'nun İslamiyet'i seçmesi dolayısıyla saldırgan ifadeler kullanması dikkati çekti.

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