MİT’in kurtardığı İtalyan Silvia Constanza Romano kullanacağı ismi açıkladı: "Ayşe"

İtalyan basınına yansıyan bilgilere göre, çocuk psikoloji dalında yüksek eğitimini tamamladıktan sonra Kenya'daki çocuklara yardıma giden Romano, Chakama'da bir kişinin kendisini terör örgütü Eş Şebab'a ihbar etmesi üzerine bu örgüt tarafından rehin alındı.



