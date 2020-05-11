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MİT’in kurtardığı İtalyan Silvia Constanza Romano kullanacağı ismi açıkladı: "Ayşe"
Sosyal yardım kuruluşu "Africa Milele"nin gönüllüsü olarak gittiği Kenya'da 20 Kasım 2018'de kaçırılan ve 18 aylık esaretin ardından önceki gün Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) sayesinde özgürlüğüne kavuşan Silvia Romano, ülkesinde tartışılmaya devam ediyor. Öte yandan İtalyan vatandaşı Silvia Constanza Romano, İslamiyet'i seçmişti. Romano kullanacağı ismi açıkladı.
Giriş Tarihi: 11.05.2020 13:51Güncelleme Tarihi: 11.05.2020 14:08