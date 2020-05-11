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Haberler Galeri MİT’in kurtardığı İtalyan Silvia Constanza Romano kullanacağı ismi açıkladı: "Ayşe"

MİT’in kurtardığı İtalyan Silvia Constanza Romano kullanacağı ismi açıkladı: "Ayşe"

Sosyal yardım kuruluşu "Africa Milele"nin gönüllüsü olarak gittiği Kenya'da 20 Kasım 2018'de kaçırılan ve 18 aylık esaretin ardından önceki gün Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) sayesinde özgürlüğüne kavuşan Silvia Romano, ülkesinde tartışılmaya devam ediyor. Öte yandan İtalyan vatandaşı Silvia Constanza Romano, İslamiyet'i seçmişti. Romano kullanacağı ismi açıkladı.

Giriş Tarihi: 11.05.2020 13:51 Güncelleme Tarihi: 11.05.2020 14:08
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MİT’in kurtardığı İtalyan Silvia Constanza Romano kullanacağı ismi açıkladı: Ayşe

Sosyal yardım kuruluşu "Africa Milele"nin gönüllüsü olarak gittiği Kenya'da 20 Kasım 2018'de kaçırılan ve 18 aylık esaretin ardından önceki gün Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) sayesinde özgürlüğüne kavuşan Silvia Romano, ülkesinde tartışılmaya devam ediyor.

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MİT’in kurtardığı İtalyan Silvia Constanza Romano kullanacağı ismi açıkladı: Ayşe

İtalyan basınına yansıyan bilgilere göre, çocuk psikoloji dalında yüksek eğitimini tamamladıktan sonra Kenya'daki çocuklara yardıma giden Romano, Chakama'da bir kişinin kendisini terör örgütü Eş Şebab'a ihbar etmesi üzerine bu örgüt tarafından rehin alındı.

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MİT’in kurtardığı İtalyan Silvia Constanza Romano kullanacağı ismi açıkladı: Ayşe

Roma'ya gelişi sonrasında savcılığa ifade veren Romano, esaretin ilk döneminde çok ağladığını, tefekküre daldığını ve İslamiyet'i seçmesinin yavaş yavaş olgunlaştığını aktardı.

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MİT’in kurtardığı İtalyan Silvia Constanza Romano kullanacağı ismi açıkladı: Ayşe

HZ. MUHAMMED'İN EŞİNİN İSMİNİ SEÇTİ

İfadesinde herhangi bir zorlamaya maruz kalmadığını vurgulayan Romano, İslamiyet'i seçmesinin ardından Hz. Muhammed'in eşi Hz. Ayşe'nin ismini aldığını açıkladı.

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MİT’in kurtardığı İtalyan Silvia Constanza Romano kullanacağı ismi açıkladı: Ayşe

La Stampa gazetesinin "Ben din değiştirdim, artık benim adım Ayşe" manşetiyle duyurduğu haberde, sosyal medyada Romano için fidye ödendiği haberlerini hükümetin kabul etmediği belirtildi.