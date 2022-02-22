22 Şubat 2022, Salı
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Minsk anlaşmasının önemi ne? Rusya'nın sonraki hamlesi ne oldu?
Rusya, Ukrayna'nın Minsk anlaşmasına uymadığı gerekçesiyle bu ülkenin doğusundaki ayrılıkçı hareketleri destekledi. Ardından da bu hareketlerin kurduğu sözde Donetsk ve Luhansk cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarını tanıdı. Peki Moskova'nın, Ukrayna'ya karşı politikalarında gerekçe olarak öne sürdüğü Minsk anlaşmasının içeriği ne? Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın ve ANKASAM Dış Politika Uzmanı Emrah Kaya A Haber'de değerlendirmelerde bulundu.