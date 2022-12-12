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Mike Tyson ve DJ Khaled'in Kabe’de duygu dolu anları

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Giriş: 12.12.2022 15:51
Müslüman olup Malik Abdülaziz ismini alan dünyaca ünlü boksör Mike Tyson'ın daveti üzerine Mekke'ye giden DJ Khaled, Kabe'yi gözyaşları içinde ziyaret etti.
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