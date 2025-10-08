Meloni'ye "Gazze soykırımına ortaklık" suçlaması

08 Ekim 2025, Çarşamba

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.10.2025 22:37
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İsrail’in Gazze’de işlediği soykırıma ortak olduğu iddiasıyla Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne şikayet edildi. Devlet televizyonuna konuşan Meloni, “Dünyada böyle bir şikayetin örneği yok” dedi.
