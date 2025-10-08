Meloni'ye "Gazze soykırımına ortaklık" suçlaması

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İsrail’in Gazze’de işlediği soykırıma ortak olduğu iddiasıyla Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne şikayet edildi. Devlet televizyonuna konuşan Meloni, “Dünyada böyle bir şikayetin örneği yok” dedi.

