Meksika’da küçük uçak düştü: 2 yaralı! Uçağın düşme anı kamerada

Meksika'da küçük bir eğitim uçağı önce elektrik tellerine çarptı, ardından yere çakıldı. Kazada pilot ve öğrencisi yaralandı. Kaza anında kameralar da kayıttaydı.

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