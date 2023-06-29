Meksika’da 14 polis kaçırıldı

Meksika’nın Chiapas eyaletinde silahlı bir grup, otobüste yolculuk yapan 14 polisi kaçırdı. Meksika’nın güneyinde yer alan Chiapas eyaletinde silahlı bir grup, polisleri taşıyan seyir halindeki otobüsün yolunu keserek, 14 eyalet polisini kaçırdı. Otobüste aralarında 9 kadının da bulunduğu toplam 23 polisin olduğu belirtilirken, silahlı kişilerin kadın polisleri serbest bıraktıkları aktarıldı.