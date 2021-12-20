20 Aralık 2021, Pazartesi
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Maymunlar köpeklere karşı! Korkunç intikam: 250 köpeği aşağı atarak katletti
Hindistan'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bir grup maymun, yavru bir maymunu öldürdükleri gerekçesiyle tam 250 köpeği yüksekten atarak katletti.