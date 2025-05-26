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Mars’a gönderilen keşif aracından video!

Mars'a gönderilen keşif aracından video!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.05.2025 18:38
NASA, Mars'a gönderilen keşif aracından video paylaştı. Paylaşımda "Mars'ta 30 saniye. Mars Curiosity izniyle, ufukta Gale Krateri'nin uzak kenarıyla birlikte Mt. Sharp'ın yamaçlarından görünen bu son bakışın tadını çıkarın. Sessiz, ince rüzgarı veya belki de çoktan yok olmuş bir gölün dalgalarının antik bir kıyıyı yaladığını hayal edebilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.
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Mars’a gönderilen keşif aracından video!
Mars’a gönderilen keşif aracından video!
Mars'a gönderilen keşif aracından video!
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