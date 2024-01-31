31 Ocak 2024, Çarşamba
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Malezya’nın yeni kralı tahtı devraldı! Tahtın yeni sahibi İbrahim İskender yemin etti
Malezya'da tahtın sahibi değişti. Yeni Kral İbrahim İskender 5 yıl süreyle görevi devraldı. Ülkede gözler başkent Kuala Lumpur'daki Ulusal Saray'daydı. Malezya'nın 17'nci kralı için tören düzenlendi. Ve 64 yaşındaki Johor Sultanı İbrahim İskender tahtı eski kraldan devraldı. Yeni Kral, ABD’de eğitim gördü. Hava kuvvetleri subayıydı. Malezya'da monarşi eyalet yöneticileri arasında el değiştiriyor. 5 yılda bir yeni kral seçiliyor.