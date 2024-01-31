31 Ocak 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Malezya’nın yeni kralı tahtı devraldı! Tahtın yeni sahibi İbrahim İskender yemin etti

Malezya’nın yeni kralı tahtı devraldı! Tahtın yeni sahibi İbrahim İskender yemin etti

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.01.2024 09:18
Malezya'da tahtın sahibi değişti. Yeni Kral İbrahim İskender 5 yıl süreyle görevi devraldı. Ülkede gözler başkent Kuala Lumpur'daki Ulusal Saray'daydı. Malezya'nın 17'nci kralı için tören düzenlendi. Ve 64 yaşındaki Johor Sultanı İbrahim İskender tahtı eski kraldan devraldı. Yeni Kral, ABD’de eğitim gördü. Hava kuvvetleri subayıydı. Malezya'da monarşi eyalet yöneticileri arasında el değiştiriyor. 5 yılda bir yeni kral seçiliyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yeni kral tahtı devraldı!
Yeni kral tahtı devraldı!
ABD’den canlı! Bu gece İran vurulacak mı?
ABD'den canlı! Bu gece İran vurulacak mı?
ABD intikam istiyor!
ABD intikam istiyor!
Ürdün’de ABD askerlerine saldırı!
Ürdün'de ABD askerlerine saldırı!
ABD üssünde ölümcül hata!
ABD üssünde ölümcül hata!
ABD üssünde ölümcül hata!
ABD üssünde ölümcül hata!
Bir torba un ve sevinç gözyaşları
Bir torba un ve sevinç gözyaşları
İsrail zulmünü CNN International belgeledi!
İsrail zulmünü CNN International belgeledi!
Vladimir Putin Türkiye’ye geliyor
Vladimir Putin Türkiye'ye geliyor
Gazze’de 4 aylık ateşkes iddiası!
Gazze'de 4 aylık ateşkes iddiası!
Son Dakika: Kanada İhracat kısıtlamasını kaldırdı!
Son Dakika: Kanada İhracat kısıtlamasını kaldırdı!
ABD üssüne saldırıdan sonra Tahran!
ABD üssüne saldırıdan sonra Tahran!
Daha Fazla Video Göster