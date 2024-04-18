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Malezya’da MOSSAD’a ağır darbe! Ajan Shalom Avitan yakalandı

ahaber.com.tr
Mehmet Zeyrek
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Giriş: 18.04.2024 10:38
Güncelleme:18.04.2024 10:39
Malezya polisi, İsrail'in istihbarat teşkilatı MOSSAD'a ağır darbe indirdi. Ülkeye Fransa pasaportuyla giriş yapan ajan Shalom Avitan başkent Kuala Lumpur'da kaldığı otelde yakalandı.
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