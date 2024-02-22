Macaristan İsveç’ev onay verecek mi? İsveç Başbakanı Kristerson Macaristan’a gidiyor

Macaristan Parlamentosu 26 Şubat'ta İsveç'in NATO'ya üyeliğini oylayacak. İsveç Başbakanı Ulf Kristerson ise oylamadan öncesinde Macaristan Başbakanı Victor Orban ile görüşmek üzere Budapeşte'ye gidecek.

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