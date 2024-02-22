22 Şubat 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Macaristan İsveç’ev onay verecek mi? İsveç Başbakanı Kristerson Macaristan’a gidiyor

Macaristan İsveç’ev onay verecek mi? İsveç Başbakanı Kristerson Macaristan’a gidiyor

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.02.2024 16:39
Macaristan Parlamentosu 26 Şubat'ta İsveç'in NATO'ya üyeliğini oylayacak. İsveç Başbakanı Ulf Kristerson ise oylamadan öncesinde Macaristan Başbakanı Victor Orban ile görüşmek üzere Budapeşte'ye gidecek.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Macaristan İsveç’ev onay verecek mi?
Macaristan İsveç’ev onay verecek mi?
Biden, Putin’e ağır küfretti
Biden, Putin’e ağır küfretti
Prens William mı, Harry mi?
Prens William mı, Harry mi?
Assange destekçileri mahkeme önünde!
Assange destekçileri mahkeme önünde!
İngiltere’de İHA endişesi
İngiltere’de İHA endişesi
Yunanistan’da gündem KAAN
Yunanistan’da gündem KAAN
Julian Assange ABD’ye iade edilecek mi?
Julian Assange ABD'ye iade edilecek mi?
26 ülkeden Gazze için ateşkes çağrısı!
26 ülkeden Gazze için ateşkes çağrısı!
Bu kez hedefte Netanyahu var!
Bu kez hedefte Netanyahu var!
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama Türkiye’de!
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama Türkiye'de!
Berlusconi’nin mirası satılıyor
Berlusconi'nin mirası satılıyor
Siyonist İsrail kana doymuyor!
Siyonist İsrail kana doymuyor!
Daha Fazla Video Göster