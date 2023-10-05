Lüks otomobillerin kaza anı kamerada: 2 ölü

İtalya'da süper otomobil turu sırasında kaza meydana geldi. Lüks araçların karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, yüz binlerce dolarlık zarar da oluştu. İşte o anlar...

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