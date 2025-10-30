30 Ekim 2025, Perşembe
Louvre'dan çalınan mücevherler hala kayıp!
Paris’teki Louvre Müzesi’nden çalınan 88 milyon euro değerindeki mücevher soygunuyla ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Paris Cumhuriyet Savcısı, soygunla bağlantılı olabileceği değerlendirilen 5 kişinin daha gözaltına alındığını açıkladı. Daha önce yakalanan 3 şüpheli tutuklanırken, çalınan mücevherlerin akıbeti hâlâ belirsizliğini koruyor.