Louvre’dan çalınan mücevherler hala kayıp!

Paris’teki Louvre Müzesi’nden çalınan 88 milyon euro değerindeki mücevher soygunuyla ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Paris Cumhuriyet Savcısı, soygunla bağlantılı olabileceği değerlendirilen 5 kişinin daha gözaltına alındığını açıkladı. Daha önce yakalanan 3 şüpheli tutuklanırken, çalınan mücevherlerin akıbeti hâlâ belirsizliğini koruyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN