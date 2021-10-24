La Palma'da yeni patlama! Yüzlerce bina...

İspanya'ya bağlı Kanarya Adalar grubundan La Palma'da yanardağ felaketi sürüyor. Lavlar, bölgeye büyük hasar veriyor. 33 günde büyük çoğunluğu ev olan 2 bin 185 bina yıkıldı.

La Palma felaketi yaşıyor. 8 binden fazla kişi adayı terk etti. 19 eylül'den bu yana aktif olan yanardağda lavlar iki koldan dökülüyor. Sıcaklığı 1150 santigrat dereceyi bulan lavların tehdit ettiği yerleşim yerlerinde evlerini terk edenlerin sayısı 8 bini geçti. 33 günde büyük çoğunluğu ev olan 2 bin 185 bina küle döndü.

Adadaki La Laguna yerleşim yerine de ulaşan lavlar, buradaki benzin istasyonu ve okulu da yaktı. Yetkililer, benzin istasyonundaki yakıtın tedbir amacıyla önceden boşaltıldığını duyurdu. Uzmanlar, volkandaki hareketliliğin kısa vadede son bulmasını beklemiyor.